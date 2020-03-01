Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 18 человек

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии возросло до 18, говорится в сообщении Федерального офиса общественного здравоохранения, опубликованном на сайте структуры, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На вечер 29 февраля, по данным Национального справочного центра по возникающим вирусным инфекциям, в Швейцарии подтвердилось наличие нового коронавируса у 18 человек. Заболевшие выявлены в кантонах Тичино, Женева, Граубюнден, Аргау, Цюрих, Базель, Во, Берн и Вале. Всего было обследовано свыше 1100 человек с подозрением на заражение.

Ранее в пятницу Федеральный офис общественного здравоохранения заявлял о 15 зараженных, затем эта цифра была снижена до 8. Среди подтвержденных случаев COVID-19, в частности, два пациента из кантона Женева. Один из них – мужчина 55 лет, родом из Италии, проживающий во Франции и работающий в Женеве в международной компании. В субботу утром женевский офис Европейского вещательного союза выпустил официальное заявление, о том, что у одного из сотрудников компании, который по личным делам ранее провел несколько дней на севере Италии, был подтвержден COVID-19.