Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонных разговорах призвал лидеров России и Турции достичь прекращения огня в Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент (Франции – ред.) подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения военных действий и призвал Россию и Турцию установить долговременный и поддающийся проверке режим прекращения огня в соответствии с договоренностями… достигнутыми на четырехстороннем саммите в Стамбуле осенью 2018 года", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон также выразил солидарность с Турцией в связи с недавней гибелью турецких солдат в Сирии. Французский президент призвал Турцию сотрудничать с Европейским союз по теме мигрантов.