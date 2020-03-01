В Британии число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек

Сразу 12 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Великобритании, таким образом, общее число выросло почти в 1,5 раза – до 35 случаев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении главного врача Англии Криса Уитти.

Известно, что три новых случая заражения связаны с уже известными, насчет одного пациента в Эссексе пока не ясно, каким образом он заразился коронавирусом: страну он в последнее время не покидал. Шестеро заболевших недавно вернулись из Итаvлии, двое – из Ирана.

Сегодняшний скачок в количестве заболевших – самый большой с момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Британии 31 января.

Ранее британские власти обнародовали стратегию по борьбе с коронавирусом. В каждом министерстве появится ответственный за координацию усилий в этом направлении, будут выделены средства на информационную кампанию, заседания чрезвычайного правительственного комитета будут проводиться чаще. На данном этапе правительство придерживается стратегии "сдерживания": отдельные заразившиеся пациенты доставляются в больницу, а все их контакты подробно анализируются. Но на следующем этапе власти не исключают, что могут прибегнуть к более широким мерам для обеспечения общественной безопасности и снижения давления на Национальную службу здравоохранения.