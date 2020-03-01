В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 1,5 тысячи, но динамика выздоровлений улучшилась, заявил на пресс-конференции глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По итогам субботы он говорил, что число зараженных в Италии достигло 1049, число жертв возросло на восемь - до 29, выздоровели за предшествующие сутки пятеро.

"Число выздоровевших по сравнению со вчерашним днем выросло на 33 человека, то есть у нас 83 выздоровевших. Также мы зафиксировали пять смертельных исходов. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что зависимость от коронавируса не установлена ни в одном из 34 случаев, как вы знаете, высший институт здравоохранения ведет проверку", - сказал Боррелли.

Общее число людей, которые заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577, сказал представитель властей. Эти данные не включают выздоровевших и скончавшихся.

Боррелли также отметил, что половина заразившихся находятся в домашней изоляции из-за отсутствия или легкости симптомов. 649 заболевших госпитализированы, 140 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.