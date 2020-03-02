Во Франции число зараженных коронавирусом увеличилось до 130

Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 130 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В субботу сообщалось о 100 случаях заболевания коронавирусом во Франции.

По последним данным, из 130 зараженных двое скончались, 12 человек выздоровели и 116 остаются в больницах, в том числе девять в тяжелом состоянии.