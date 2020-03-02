В Брюсселе пройдут переговоры по торговому сотрудничеству ЕС и Лондона

Первый раунд переговоров о будущем торговом сотрудничестве между Европейским союзом и Великобританией начинаются в понедельник в Брюсселе с участием главных переговорщиков Мишеля Барнье (ЕС) и Дэвида Фроста (Британия). Ожидается, что первый этап продлится до 5 марта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Совет ЕС 25 февраля одобрил переговорный мандат и передал Еврокомиссии полномочия по ведению диалога с Лондоном. Британия обнародовала собственную переговорную позицию 27 февраля.

Обе стороны заявили, что настроены позитивно и стремятся к заключению взаимовыгодного и амбициозного соглашения. В то же время ни в Брюсселе, ни в Лондоне не ждут легких переговоров. В Британии даже отметили, что прекратят диалог в случае, если соглашения не удастся достичь к лету.