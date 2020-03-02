В Париже отменили книжную ярмарку из-за коронавируса

Сороковая по счету книжная выставка-ярмарка Livre Paris во французской столице была отменена после мер, которые недавно ввело правительство страны для борьбы с коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает специализированное издание Livre Hebdo.

На минувшей неделе французский министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что на всей территории страны будут запрещены массовые мероприятия численностью от 5 тысяч человек, если их проведение предусматривает закрытые площадки. Во Франции число случаев заражения коронавирусом достигло 130, ранее сообщалось о двух смертях.

Организаторы "с сожалением приняли решение отменить проведение выставки Livre Paris в 2020 году", сообщает издание. Мероприятие должно было проходить с 20 по 23 марта.

"Выставка Livre Paris встретит вас в 2021 году с новыми надеждами и новыми открытиями в области книг и чтения. При форс-мажорных обстоятельствах решаем не мы, а правительство", - говорится в коммюнике профсоюза издателей (SNE).