Число заразившихся новым коронавирусом в Германии выросло до 150

Количество заразившихся новым коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 21 и достигло 150. Об этом сообщил в понедельник научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего заразившихся - 86 - в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Случаи зафиксированы в 10 землях из 16.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag не исключил, что власти в конечном итоге могут прибегнуть к мерам по изоляции целых городов или районов. Однако, по его словам, "этот вариант будет последним средством" решения проблемы.