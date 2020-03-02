В Португалии выявили первые случаи заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Португалии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал SIC Noticias.

Оба инфицированных были госпитализированы в городе Порту на севере страны. Один из них, врач по профессии, недавно провел отпуск на севере Италии, второй пациент выезжал на работу в Испанию.

Ранее сообщалось, что в Испании с пневмонией, вызванной коронавирусом, был госпитализирован чилийский писатель Луис Сепульведа, который посещал Португалию для участия в конгрессе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.