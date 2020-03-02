В Германии оценили необходимость введения карантина из-за коронавируса

К вопросу о карантине на каждом предприятии или массовом мероприятии нужно подходить индивидуально, необходимости в повсеместных ограничениях нет. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Берлине министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"Во-первых, у каждого предприятия есть план на случай эпидемии, такие планы были... разработаны десять лет назад в связи с эпидемией свиного гриппа. Рекомендации и указания на это счет есть в федеральном плане на случай эпидемии, ознакомиться с которым можно на сайте института Роберта Коха", - сказал Шпан, отвечая на вопрос журналиста, необходим ли повсеместный карантин на предприятиях в ФРГ.

По словам министра, если речь идет "о крупных концернах с международным участием, сотрудники которых имеют контакт с Китаем или Италией", то эта ситуация нуждается в контроле, однако "нельзя обобщать" этот опыт на все предприятия огульно. Касаясь вопроса об ограничениях в проведении массовых мероприятий, Шпан заявил, что тут следует различать, "участвует ли в мероприятии только немецкая или международная аудитория". В случае с отменой Международной туристической выставки (ITB) в Берлине данный аспект "имеет значение".

Он добавил, что с удовлетворением оценивает то, что "границы внутри Европы не были закрыты" из-за коронавируса, при этом поприветствовал тот факт, что немецкие и другие авиакомпании приняли решение о прекращении авиасообщения с Китаем, где наблюдается самое высокое число заболевших.

В Германии лабораторно подтверждены 150 случаев заболеваний, вызванных коронавирусом. Заражения зафиксированы в десяти федеральных землях из 16. Наибольшее число - в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (86), далее следует Бавария (25), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (19) и Гессен (10). Отдельные случаи зафиксированы в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.