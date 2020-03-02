ЕС готов принять меры поддержки экономики из-за рисков от коронавируса

Евросоюз готов использовать все доступные инструменты поддержки экономического роста на фоне рисков от распространения коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.

"ЕС готов использовать все доступные опции если и когда необходимо, чтобы сохранить наш (экономический) рост на фоне этих понижательных рисков", - сказал он на пресс-конференции Еврокомиссии по новому коронавирусу.

Однако он выразил надежду, что до применения крайних мер, которые использовались во время последнего кризиса, когда, к примеру, странам еврозоны для нормализации финансово-экономической ситуации было выделено несколько сотен миллиардов евро, не дойдет.

Согласно его информации, министры финансов стран еврозон проведут в среду телеконференцию на фоне ситуации с коронавирусом. По словам Джентилони, министры могут поделиться информацией и мнениями о мерах оперативного реагирования на ситуацию, в частности, в сфере поддержания ликвидности у компаний, погашения долгов, поддержки системы здравоохранения.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник заявила, что понижает прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущей, ноябрьской оценкой, - до 0,8% на фоне ситуации с коронавирусом. При этом ожидания на 2021 года пока осталась на уровне 1,2%.

Таким образом, прогнозируется, что рост в регионе единой европейской валюты сохранится на невысоком уровне в 2020–2021 годах, а "последствия вспышки вируса ослабят результаты в первой половине 2020 года", отмечала ОЭСР.