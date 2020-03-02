Глава МИД Великобритании обсудит в Турции ситуацию в Идлибе

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб во вторник проведет переговоры в Анкаре, задачей которых будет поддержать Турцию перед лицом гуманитарной катастрофы в Идлибе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Великобритания через завтрашний визит главы МИД Доминика Рааба в Анкару продемонстрирует свою надежную поддержку усилиям Турции, направленным на срочное достижение путем переговоров долгосрочного перемирия в Сирии", - говорится в заявлении МИД Великобритании.

В ходе визита Рааб проведет переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Великобритания остается привержена задаче работать с международными партнерами над преодолением гуманитарной катастрофы, разворачивающейся в Идлибе в результате безжалостной и несоразмерной кампании сирийского режима и его российских сторонников", - указывает ведомство, напоминая, что Лондон выделил уже 3,1 миллиарда фунтов стерлингов на преодоление гуманитарной катастрофы в Сирии.

"Турция находится на передовой одной из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся из-за того, что сирийский режим и российские силы продолжают наращивать насилие на границе. Мы ясно давали понять, что осуждаем действия сирийского режима в Идлибе и продолжим поднимать вопрос о возмутительных нарушениях им международного законодательства", - отмечает Форин-офис.