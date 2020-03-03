Премьер Британии напомнил, как надо мыть руки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник представит план правительства по борьбе с коронавирусом, а пока напоминает, как именно надо мыть руки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня премьер-министр Борис Джонсон представит правительственный план по борьбе с распространением коронавируса. Он проведет на Даунинг-стрит пресс-конференцию с участием главного врача Англии Криса Уитти и старшего советника по вопросам науки сэра Патрика Вэлланса. Новый план, согласованный всеми четырьмя частями Великобритании, демонстрирует, как министры будут предпринимать все разумные шаги по борьбе с вирусом, в соответствии с новейшими научными данными, и обеспечивает способность правительства быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам", - указывается заявлении канцелярии британского премьера.

На этой неделе стартует масштабная информационная кампания для населения, цель которой – объяснить, как можно помешать распространению вируса.

"С высокой долей вероятности коронавирус в ближайшие дни и недели распространится еще шире, и именно поэтому мы предпринимаем все возможные меры подготовки. Мы согласовали план, который я сегодня изложу в деталях, так что, если вирус распространится, мы будем готовы предпринять все необходимые шаги для его сдерживания и защиты наиболее уязвимых людей", - говорится в заявлении Джонсона.

"Но мы можем продолжать делать то, что в наших силах, для борьбы с вирусом – мыть руки с водой и мылом столько времени, сколько требуется для того, чтобы дважды спеть "С днем рождения тебя", - напомнил премьер.

В ближайшее время правительство обещает подготовить и опубликовать новый законопроект, который даст кабмину все необходимые инструменты для борьбы с коронавирусом. Основные пункты, которые лягут в основу законопроекта, уже недавно озвучил Минздрав: в каждом министерстве появится ответственный за координацию усилий в этом направлении, будут выделены средства на информационную кампанию, заседания чрезвычайного правительственного комитета будут проводиться чаще, будет создан правительственный центр управления.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек. В Европе лидером по количеству заболевших является Италия. В Великобритании на данный момент зафиксировано 40 случаев заражения.