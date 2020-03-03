В Еврокомиссии рассказали о выплатах по миграционному соглашению

Порядка 3,2 миллиарда из 6 миллиардов евро, предусмотренных по миграционному соглашению Евросоюза и Турции на оказание помощи мигрантам, освоены к настоящему моменту. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Что касается 6 миллиардов: средства были выделены, 4,7 миллиарда были законтрактованы, 3,2 были уже выплачены получателям. Эти средства поступают неправительственным организациям, которые реализуют проекты по помощи беженцам. Это касается строительства и работы школ и больниц, социально-экономической помощи", - сказала Спинант.

По словам представителя Еврокомиссии, средства выделяются по определенной схеме, их использование контролируется.