В Еврокомиссии рассказали о выплатах по миграционному соглашению
Порядка 3,2 миллиарда из 6 миллиардов евро, предусмотренных по миграционному соглашению Евросоюза и Турции на оказание помощи мигрантам, освоены к настоящему моменту. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"Что касается 6 миллиардов: средства были выделены, 4,7 миллиарда были законтрактованы, 3,2 были уже выплачены получателям. Эти средства поступают неправительственным организациям, которые реализуют проекты по помощи беженцам. Это касается строительства и работы школ и больниц, социально-экономической помощи", - сказала Спинант.
По словам представителя Еврокомиссии, средства выделяются по определенной схеме, их использование контролируется.
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