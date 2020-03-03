ЕС отверг обвинения Турции в несоблюдении соглашения по мигрантам

Европейский союз соблюдает все свои обязательства в рамках совместного плана с Турцией по борьбе с миграционным кризисом и надеется, что Анкара также будет придерживаться договоренностей. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об єтом заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

"ЕС соблюдает свои обязательства и ожидает, что Турция будет действовать в таком ключе", - сказал Стано.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил ЕС в невыполнении обязательств в рамках миграционного соглашения. По его словам, даже половина из обещанных шести миллиардов евро не дошла до сирийцев.

Однако, по словам Стано, в рамках ЕС есть строгие механизмы, которые регулируют выделение средств и контролируют их использование. "Очень важно качество использования финансовых средств… Ускорить выплаты не представляется возможным", - сказал Стано.

Он напомнил, что во вторник делегация ЕС отправилась в Турцию, в ее задачу, в том числе, входит выяснение потребностей мигрантов.

Ранее другой представитель Еврокомиссии сообщила, что из шести миллиардов евро на помощь сирийским беженцам 4,7 миллиарда уже были законтрактованы, соответственно, 3,2 были уже выплачены получателям. Эти средства поступают неправительственным организациям, которые реализуют проекты помощи беженцам, в том числе в строительстве школ и больниц.