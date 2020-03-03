Столтенберг примет участие в неформальной встрече глав МИД Евросоюза

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправится 4 марта в Хорватию, где встретится с хорватским руководством, а также примет участие в неформальной встрече Совета по иностранным делам ЕС по вопросам обороны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Североатлантического альянса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В среду, 4 марта, генсек НАТО отправится в Хорватию, где проведет двусторонние встречи с президентом и премьер-министром Хорватии. Генсек также примет участие в неформальном заседании Совета по иностранным делам ЕС по вопросам обороны", - сообщается в документе.

В Хорватии 5 и 6 марта пройдет неформальная встреча Совета по иностранным делам ЕС. После нее в Загребе состоится внеочередное заседание глав МИД ЕС по ситуации в Сирии и на границах ЕС с Турцией на фоне нового миграционного кризиса.