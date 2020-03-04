Лувр открылся несмотря на распространение коронавируса
Самый посещаемый музей мира - парижский Лувр - открылся в среду для посетителей, после того как из-за связанных с распространением коронавируса опасений сотрудников оставался закрытым на протяжении двух дней, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Среда, 4 марта, Лувр открыт", - написано в аккаунте музея в сети Twitter.
Лувр не открылся для посетителей в воскресенье из-за посвященного распространению коронавируса совещания сотрудников. Он оставался закрытым и в понедельник из-за обеспокоенности сотрудников, связанной с распространением заболевания. Во вторник в музее был штатный выходной.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение 10 субартезианских скважин в Агстафе
Для Азербайджана проект «Один пояс – один путь» – серьезная возможность выйти на рынки других стран - российский эксперт
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане выявлены объекты, привлекавшие работников к трудовой деятельности без договора (ФОТО)
Эльман Мамедов: Поездки Президента Ильхама Алиева в регионы являются примером для глав других государств
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Государственного музея ашугского искусства в Товузе
Генпрокуратура Азербайджана предупредила руководителя сайта, распространяющего ложную информацию о коронавирусе
Спекуляция коронавирусом и получение прибыли от продажи масок означает враждебность к народу - депутат