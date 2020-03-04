В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом взято под наблюдение 14,5 тыс. человек

Министерство здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом взяло под наблюдение 14,5 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"Мы взяли на контроль, под медицинское наблюдение и лабораторное обследование порядка 14,5 тыс. тех, кто либо находился в окружении (инфицированных, либо был в неблагоприятных странах. Это в целом суммарно за весь период", - рассказала Наталья Жукова.



Она напомнила, что в Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса - четыре в Минске и два в Витебске. Первые два из них подтверждены по итогам обследования лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных регионов. Кроме того, были изолированы не только пациенты с подтвержденным носительством вируса, но и те, с которыми первые наиболее тесно общались.



В Беларуси работают горячие линии по вопросам профилактики инфекции. В Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья можно звонить по номеру +375 (29) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00. Для жителей Минска по этим вопросам открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 (17) 334-34-68 с 8.30 до 15.00.



Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Республике Корея и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах.