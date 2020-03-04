На Фарерских островах выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали на Фарерских островах, заболевший заразился во время поездки во Францию. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду министерство здравоохранения региона.
"Речь идет о человеке, посещавшем конференцию в Париже в конце февраля. Его состояние в настоящий момент хорошее. Он и его семья находятся в карантине", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Мужчина вернулся из Парижа 24 февраля, 29 февраля у него проявились симптомы заболевания. В минувший вторник, 3 марта, он обратился к медикам после того, как узнал, что у некоторых из его коллег, также принимавших участие в мероприятии, подтвердили коронавирус. В настоящее время власти устанавливают, с кем контактировал мужчина после возвращения домой.
Фареры - автономный регион, расположенный на севере Атлантического океана, между Исландией и Ирландией, входит в состав Дании. На островах проживают около 50 тысяч человек.