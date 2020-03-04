Евросоюз готов ускорить поддержку сирийским беженцам в Турции

Европейский союз готов ускорить оказание помощи сирийским беженцам в Турции, заявил в среду глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Европа готова ускорить поддержку сирийцев в Турции и тех, кто их принимает", - сказал Мишель по итогам переговоров c президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Его заявление приводит пресс-служба ЕС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил ЕС в невыполнении обязательств в рамках миграционного соглашения. По его словам, даже половина из обещанных шести миллиардов евро не дошла до сирийцев.

По данным Европейской комиссии, из шести миллиардов евро на помощь сирийским беженцам 4,7 миллиарда уже были законтрактованы, 3,2 были уже выплачены получателям. Эти средства поступают неправительственным организациям, которые реализуют проекты помощи беженцам, в том числе в строительстве школ и больниц.