Авиакомпания Flybe признала банкротство

Европа 5 марта 2020 11:03 (UTC+04:00)
Авиакомпания Flybe признала банкротство

Одна из крупнейших региональных авиакомпаний Европы - британская Flybe, осуществлявшая авиарейсы по 150 маршрутам в 85 аэропортов, - передана во внешнее управление, под угрозой оказались 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает в четверг вещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все полеты самолетов компании прекращены, это касается и ее деловых операций в Соединенном Королевстве", - говорится в заявлении компании, которая назвала в качестве одной из причин финансового краха вспышку коронавируса.

"Несмотря на все усилия, у нас сейчас нет альтернативы - мы не смогли найти реальное решение проблемы обеспечения финансирования, что позволило бы нам продолжать бизнес", - отметил в письме к сотрудникам авиакомпании генеральный директор Марк Андерсон.

Правительство Великобритании уже объявило, что поможет сотрудникам компании найти новые рабочие места, и выразило готовность работать с другими авиакомпаниями с целью поддержания авиасообщения на маршрутах, которые обслуживала Flybe.

"Мы тесно сотрудничаем с отраслью, чтобы минимизировать любые нарушения маршрутов, эксплуатируемых Flybe", - заверили британские власти.

Авиакомпания, которая обслуживала пункты назначения от Нормандских островов на юге до Абердина на севере, надеялась на помощь в размере £100 млн ($128 млн), однако не смогла получить эту необходимую для дальнейшей работы сумму. Финансовые проблемы авиаперевозчика усугубило воздействие коронавируса на индустрию туризма, отметила Би-би-си.

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