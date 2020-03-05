В Греции подтвердили десятый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Греции сообщило о десятом случае заражения новым коронавирусом - заболела женщина в Патрах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это гречанка, тесный контакт девятого подтверждённого заболевшего, члена группы путешественников в Израиль и Египет. Больная чувствует себя хорошо, ее перевезли в больницу в Патрах", - говорится в сообщении.

Заболевание диагностировано в греческом институте Пастера.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.