Во Франции около 150 школ остаются закрытыми из-за риска коронавируса

Около 150 школ остаются закрытыми во Франции из-за распространения коронавируса, однако закрывать все образовательные учреждения по всей стране власти не планируют. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава министерства образования Жан-Мишель Бланкер.

"Сегодня это около 150 (образовательных учреждений)... 35-40 тысяч учеников затронуты", - сказал Бланкер в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что в департаменте Уаза в школы не ходят около 25 тысяч учеников, в департаменте Морбиан – около 10 тысяч школьников.

В Верхней Савойе, где выявлено наибольшее число заболевших, в настоящий момент продолжаются школьные каникулы. "С понедельника (когда каникулы закончатся) школы будут закрыты", - добавил министр.

Если Франция перейдет к третий стадии распространения коронавируса – эпидемии – школы, университеты в стране закрыты не будут, указал Бланкер. "Какие-то могут быть закрыты. Логика в том, чтобы попросить тех, кто болен, оставаться дома, а не закрывать все учебные заведения", - сказал он.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 285 человек.