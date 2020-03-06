В Германии число заразившихся коронавирусом выросло до 534 человек

Европа 6 марта 2020 12:40 (UTC+04:00)
В Германии число заразившихся коронавирусом выросло до 534 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 534. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.

Ранее институт сообщал о 400 подтвержденных случаях.

Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (281), далее следует Баден-Вюртемберг (91) и Бавария (79), с которой началось распространение болезни по Германии, следом - Нижняя Саксония (18).

Инфицирование подтверждено в Гессене (15), Берлине (15), Рейнланд-Пфальце (8), Шлезвиг-Гольштейне (7), Гамбурге (8), Мекленбург-Передней Померании (5), Бремене, (3), Бранденбурге, Саар, Саксонии и Тюрингии (по одному). Таким образом, вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ, кроме Саксонии-Анхальт.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

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