Finnair задерживает деньги за билеты отмененных из-за COVID-19 рейсов

Авиакомпания Finnair задерживает выплаты клиентам, купившим билеты на отмененные из-за распространения коронавируса рейсы. Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из сообщения перевозчика.

Финская компания в общей сложности отменила более сотни рейсов в китайские города, а также Гонконг, Сеул, Пусан, Осаку и Милан. Все клиенты, купившие билеты на отмененные рейсы могут получить возврат денег вне зависимости от типа билета.

"В настоящее время у нас возникают задержки в обработке возмещения средств, связанных с коронавирусом, из-за больших объемов (заявлений). Наше среднее время обработки составляет примерно один месяц. Мы сообщим вам отдельно, когда ваш запрос на возврат будет обработан. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении перевозчика.

Как ранее сообщали СМИ, Finnair является второй в ЕС по количеству рейсов в Китай и использованию Транссибирских трасс над Россией, финнов опережает только Lufthansa.

Перевозчик сообщил 4 марта, что отменяет полеты в Китай до 30 апреля, а также меняет полетную программу по другим направлениям в Азии.