В Италии за сутки от заболевания, вызванного коронавирусом, умерли почти 50 человек

Число умерших в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, за последние сутки составило 49, достигнув в общей сложности 197. Общее число инфицированных на данный момент составляет 3916. Об этом заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 148 умерших и 3296 заразившихся. Как указал Боррелли, выздоровели 523 человека. Таким образом, общее число инфицированных в Италии с начала вспышки заболевания, включая тех, кто умер или уже вылечился, составило 4636.

"Начну с выздоровевших: на сегодняшний день их на 109 человек больше - всего 523 человека. Число смертей увеличилось на 49, средний возраст умерших колеблется [в районе] около 80 лет, число инфицированных на сегодняшний день - 3916", - сказал Боррелли. По его словам, доля излечившихся на данный момент составляет 11,3%, смертность достигает 4,25%.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля. Города в так называемой красной зоне находятся в изоляции. Эта зона может быть расширена за счет населенных пунктов под Бергамо, где сохраняются самые высокие темпы заражения. Правительство постановило закрыть все учебные заведения в стране до 15 марта. Не исключено, что этот срок будет продлен.