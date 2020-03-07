Матч чемпионата Франции по футболу "Страсбур" - ПСЖ перенесен из-за коронавируса

Матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между командами "Страсбур" и "Пари Сен-Жермен" перенесен на неопределенный срок из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча должна была состояться 7 марта.

В турнирной таблице ПСЖ занимает первое место, набрав 68 очков, "Страсбур" идет десятым, в активе клуба 38 очков.