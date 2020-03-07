В Хорватии выявили 12-го зараженного коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил штаб гражданской защиты при МВД.

"Клиника "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе подтвердила еще один случай коронавируса, таким образом, число инфицированных в Хорватии достигло 12 человек", - сообщило МВД.

Отмечается, что пациент контактировал с ранее заболевшим из города Вараждин. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан не паниковать и не делать запасов.

Правительство соседней Словении в пятницу подтвердило шесть случаев заболевания коронавирусом.