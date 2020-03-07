Число случаев коронавируса в Финляндии увеличилось до 19

Четыре новых случая коронавируса зарегистрировано в Финляндии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают в субботу региональные власти.

Таким образом, общее количество заболевших составляет 19.

"Пациенты находятся в изоляции дома, в хорошем состоянии. Медицинские учреждения продолжат выявлять всех контактировавших и примут соответствующие меры", - уточняется в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.