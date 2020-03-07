В Великобритании 206 человек заразились коронавирусом, двое скончались

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании увеличилось в субботу до 206, сообщило управление здравоохранения Англии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу минздрав Британии сообщал, что число зараженных коронавирусом в стране за день выросло на 47 - до 163 человек.

"По данным на 07.00 7 марта анализы на коронавирус в Британии взяты у 21,46 тысячи человек, из низ 21,254 тысячи дали отрицательный результат, 206 подтвердились как положительные. Двое пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус, скончались", - говорится в заявлении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.