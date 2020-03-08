Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 500

Европа 8 марта 2020 05:40 (UTC+04:00)
Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 500

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса на территории Испании достигло 522, от заболевания скончались 10 человек, сообщает газета Pais, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в субботу министерство здравоохранения страны сообщало о 441 случае инфицирования. При этом, от коронавируса излечились уже 30 человек. Кроме того, по состоянию на вечер пятницы были зафиксированы пять смертей.

Как отмечает Pais, зафиксированы два крупных очага заболевания в стране - в городе Витория (автономное сообщество Страна Басков) заболели более 60 человек, которые около двух недель назад посещали похоронную церемонию. Другой очаг располагается в автономном сообществе Мадрид.

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