В Швейцарии число случаев заражения новым коронавирусом достигло 332

Количество случаев нового коронавируса в Швейцарии составило 332, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным на 12.00, общее число заражений в стране составило 332 случая. Из них лабораторно подтвержден 281 случай, еще 51 проба проверяется повторно.

Сутки назад сообщалось о 228 подтвержденных случаях коронавируса в Швейцарии, повторно проверяли еще 36 результатов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.