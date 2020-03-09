Во Франции запретили массовые мероприятия

Все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции из-за распространения коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

"На национальном уровне все мероприятия со скоплением народа более тысячи человек запрещены", - сказал министр после совещания при президенте. Трансляция велась в социальных сетях Елисейского дворца.

Ранее власти Франции запретили проведение мероприятий на закрытых площадках с числом участников более 5 тысяч. Из-за распространения заболевания был перенесён Парижский марафон и отменены или перенесены международные выставки и салоны. В то же время в воскресенье в разных городах страны прошли масштабные манифестации за права женщин, общее число вышедших на эти акции - около 150 тысяч человек.

По последним данным, во Франции коронавирусом заразились 1126 человек. Жертвами заболевания стали 19 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.