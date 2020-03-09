Чешские власти могут потребовать замены посла Китая в республике

Чешское руководство может обратиться к Пекину с требованием произвести замену действующего посла КНР в республике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причиной проявления крайнего недовольства чешских властей китайским послом стало его письмо, направленное в январе 2020 года администрации президента республики. В документе содержались недопустимые дипломатическим протоколом заявления с целью оказать давление на председателя Сената (верхней палаты) парламента Чехии отказаться от реализации планов посетить с визитом Тайвань. Посольство КНР предупреждало, в частности, о негативных последствиях для самого спикера и чешских фирм, развивающих свой бизнес в Китае.

В предстоящую среду состоится встреча президента, премьера и спикеров обеих палат чешского парламента по вопросам развития внешней политики республики. Предполагается, что председатель Сената будет настаивать на прекращении миссии действующего посла КНР. Этот вариант готов подержать премьер Чехии Андрей Бабиш, слова которого привело издание.

"Этот господин [посол] очень своеобразный. Что он написал [в письме по поводу визита спикера Сената на Тайвань], является [для нас] совершенно неприемлемым. Мы должны это отвергнуть", - сказал Бабиш.

Премьер также сообщил, что у него накопился плохой опыт взаимодействия с послом КНР. Идея замены главы дипломатического представительства находит у него полное понимание.