УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

Предматчевые рукопожатия отменены в играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Данное решение будет применяться ко всем матчам УЕФА в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации возможностей передачи коронавируса", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс. За пределами КНР, по данным ВОЗ, заразились 24,7 тыс. человек, почти 500 человек умерли.