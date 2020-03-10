В Чехии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

Утром во вторник в Чехии было зарегистрировано еще два случая заболевания коронавирусом COVID-19, всего в республике с этим диагнозом в больницах или на домашнем лечении находятся 40 человек. Заболевание в том числе зафиксировано у пражского таксиста, который никак не связан со странами, где наиболее распространен коронавирус, написал в Twitter глава минздрава Адам Войтех, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Национальная специализированная лаборатория во вторник подтвердила два новых позитивных результата тестирования на коронавирус. В первом случае – это 61-летняя женщина, которая на работе была в контакте с коллегой, заболевшей COVID-19 после возвращения из Италии. Во втором – 54-летний мужчина, отдыхавший в Италии. Кроме того, впервые зафиксирован случай заболевания у человека, никак не связанного со странами широкого распространения COVID-19, им является пражский таксист. Всего в республике 40 человек находятся на лечении коронавирусом в больницах или дома", - написал министр.

С понедельника решением совбеза республики на 10 участках границ Чехии полицейские, таможенники и пожарные проводят выборочные проверки состояния здоровья проезжающих. Если температура тела у них превышает 38 градусов, их отправляют на медосмотр в ближайшие больницы. Подобные выборочные проверки самочувствия пассажиров организованы также на вокзалах и в аэропортах. В ближайшие дни в страну должны вернуться несколько тысяч человек после отпуска, проведенного в Италии. В связи с этим предполагается привлечение к проверкам военнослужащих.

Правительство Чехии, по сообщению его пресс-службы, приняло решение о предоставлении беспроцентных кредитов фирмам, пострадавшим от коронавируса. Для этой цели кабинет выделил на первом этапе 600 миллионов крон (около 26 миллионов долларов).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.