Проводивший тренинги в Европарламенте специалист заболел коронавирусом

Проводивший тренинги в Европейском парламенте приглашенный коуч заболел коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет во вторник европейская медиасеть EURACTIV.

"Приглашенный коуч, который проводит тренинги для сотрудников Европарламента, получил положительные результаты на COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее президент Европарламента Давид Сассоли в связи с распространением коронавируса и мерами, принятыми в Европарламенте, решил после визита в Италию провести 14 дней на домашнем карантине.

Европейский парламент принял уже целый ряд профилактических мер, чтобы гарантировать работу депутатов и защитить их от эпидемии коронавируса. В частности, были сокращены визиты посетителей в здание ЕП, перенесены мероприятия и визиты делегаций с участием депутатов. Кроме того, сотрудникам парламенты было предложено внимательно следить за здоровьем, особенно после посещения стран, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Европарламент также перенес весеннюю пленарную сессию из Страсбурга в Брюссель и ограничил ее двумя днями вместо положенных четырех.