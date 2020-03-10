В Австрии запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек

Австрия запретила проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении до начала апреля из-за коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер.

"Мы сегодня приняли решение, что отменяем до начала апреля все мероприятия на открытом воздухе при участии более 500 человек и все мероприятия в помещении с более чем 100 участниками", - заявил Аншобер на совместной пресс-конференции с канцлером Себастьяном Курцем и главой МВД Карлом Нехаммером.

"Я знаю, что это серьезный шаг", - добавил министр.

По его словам, ранее некоторые организаторы добровольно отменяли мероприятия, чтобы избежать рисков, но теперь есть обязывающее регулирование этого вопроса для всех австрийцев. Он отметил, что в связи с эпидемией гражданам придется изменить стиль повседневной жизни и сократить социальные контакты.

Занятия в высших учебных заведениях временно прекращаются, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам Курца, в скором времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение вируса. Однако они требуют тщательной подготовки, так как усилят нагрузку на родителей.

Трансляция пресс-конференции велась на сайте ведомства канцлера Австрии.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за сутки выросло на 45, во вторник достигнув 157, сообщило ранее министерство внутренних дел республики.