В Баварии отменили крупные мероприятия из-за коронавируса

Власти Баварии приняли решение об отмене крупных мероприятий в федеральной земле до 19 апреля в связи с распространением коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

"Принципиально верно вести себя более осторожно, если есть сомнения, то (мероприятие) следует отменить", - сказал Зедер, добавив, что в случае, если мероприятие предполагает участие "менее 500 человек, решение должен принимать лично каждый".

Он добавил, что в Баварии будут отменены театральные и оперные представления, концерты в государственных учреждениях культуры. Зедер заявил, что отказывается от крупных предвыборных мероприятий перед предстоящими 15 марта муниципальными выборами в земле. Он также призвал население обязательно принять участие в выборах, возможно, удаленно.

Премьер-министр сообщил, что занятия в университетах, а также в других высших учебных заведениях начнутся 20 апреля. Школы и детские сады продолжат работу, однако дети, которые прибыли в последнее время из Италии, должны в рамках карантина находиться дома.