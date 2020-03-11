Глава Минфина Эстонии заявил о начале экономического кризиса в стране

Европа 11 марта 2020 11:03 (UTC+04:00)
Глава Минфина Эстонии заявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что страна уже вошла в фазу нового экономического кризиса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Экономический кризис уже наступил, и вопрос теперь в том, как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу. Однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации", - сказал в среду Хельме порталу государственного телерадиовещания ERR, комментируя последствия для экономики от вспышки коронавируса и ситуации на рынке нефти.

По словам министра, западные страны сейчас находятся в более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года. "Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", - пояснил Хельме.

Глава Минфина заверил, что государство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов. "Теперь мы очевидно в фазе экономического спада, и самое плохое, что можно сделать в такой фазе - это сокращение государственных расходов, которое усиливает спад. Все-таки очень большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя", - заявил он.

Хельме также считает, что падение цен на нефть будет временным и максимум в течение шести месяцев они вернутся к уровню 60-65 долларов за баррель.

Нефтяные котировки обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. В понедельник падение цен достигало 30%.

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