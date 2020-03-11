В Париже еще два сотрудника Disneyland заразились коронавирусом

Европа 11 марта 2020 13:29 (UTC+04:00)
В Париже еще два сотрудника Disneyland заразились коронавирусом

Число сотрудников парижского Disneyland, заразившихся коронавирусом, увеличилось до трех человек, все они принадлежат к одному и тому же подразделению. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Parisien.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье коронавирус был выявлен у сотрудника ночной бригады технического обслуживания.

"Два плюс один будет три. По нашим данным, анализы двоих сотрудников Disneyland Paris оказались позитивны на коронавирус. Теперь три из 17 тысяч сотрудников Euro Disney, кто обслуживает парки аттракционов в департаменте Сена и Марна, оказались затронуты вирусом", - сообщает издание.

По последим данным, вирус во Франции подхватили 1784 человек, 33 заразившихся скончались.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

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