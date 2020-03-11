В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи

Общее число случаев заражения в Италии за сутки выросло на 2 тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"Накануне мы говорили, что данные по Ломбардии были неполными, потому они не учитывали людей в домашней изоляции, но на самом деле рост за сутки находится в тренде предыдущих дней", - объяснил он.

По его словам, выздоровевших в стране стало больше на 41, всего теперь их 1045 человек.

"Мы зарегистрировали 196 летальных исходов", - заявил Боррелли. Таким образом, число жертв достигло 827. Накануне рост числа смертельных исходов составил 168.

Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 12 462, заявил Боррелли.