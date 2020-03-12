В Греции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти от заражения коронавирусом зафиксирован в Греции. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Сообщается, что скончался 66-летний мужчина, который посещал Египет и Израиль с целью религиозного паломничества и вернулся в Грецию в конце февраля.

Ранее в Греции были подтверждены 99 случаев заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.