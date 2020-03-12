Саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

Саудовская Аравия готовится поставить в Европу большие объемы нефти, которая намного дешевле российского сырья. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Блумберг.

По их данным, Саудовская Аравия обещает европейским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) поставки нефти, которые в три раза превышают обычные объемы поставок сырья из королевства в Европу.

Агентство пишет, что поставки нефти из Саудовской Аравии вкупе с беспрецедентными скидками на нее превращают европейский нефтяной рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой. "Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", - отмечает агентство.

Как сказали источники, европейские НПЗ, в том числе таких компаний как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы. "Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании", - отметили источники. По их словам, Aramco подтвердила увеличение объемов поставок европейским нефтяным компаниям.

Во вторник глава Saudi Aramco Амин Нассер подтвердил, что в апреле саудовская госкомпания резко увеличит поставки нефти. По его словам, их объем, включая внутренние поставки, составит 12,3 миллиона баррелей в сутки. Правда, глава компании не упомянул о скидках на 6-8 долларов за баррель, которые, по данным СМИ, Saudi Aramco предложила своим клиентам.

Это произошло после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.