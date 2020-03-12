В Дании число случаев заражения коронавирусом достигло 615

За сутки в Дании выявили около 100 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом общее число заболевших в стране достигло в четверг 615. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав страны.

Всего медики проверили на наличие вируса в крови около 3 тысяч человек.

В среду власти Дании объявили об ужесточении карантинных мер для предотвращения распространения вируса. На 14 дней в стране будут закрыты все школы и университеты, отменены публичные мероприятия численностью более 100 человек. Госслужащие, занимающие не критические посты, не выходят на работу. Министерство финансов Дании объявило налоговые каникулы для компаний, которые несут финансовые потери из-за вспышки инфекции.

Накануне ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.