В Ирландии закроют школы из-за риска коронавируса

Все школы, колледжи и детские учреждения в Ирландии закроются до 29 марта в связи со вспышкой коронавируса, объявил в четверг ирландский премьер Лео Вардкар, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Школы, колледжи и детские сады закроются с завтрашнего дня до 29 марта", - сказал он журналистам.

Закроются также культурные учреждения. По словам премьера, должны быть отменены любые мероприятия в помещениях с участием более чем ста человек, а на открытом воздухе – с участием более 500.

Тем, кто может работать из дома, рекомендовано это делать. Варадкар также призвал жителей Ирландии максимально ограничить социальную жизнь.

Магазины, рестораны и кафе продолжают работать.

На данный момент в Ирландии 43 подтвержденных случая заражения коронавирусом, один человек скончался.