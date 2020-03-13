Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило 2,8 тысячи человек
Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки увеличилось почти на 600 – до 2876 человек, число жертв превысило 60, говорится, как передаn Trend, в коммюнике министерства здравоохранения страны, поступившем в РИА Новости.
"Во Франции по последним данным на четверг, 12 марта 2020 года, подтверждено 2876 случаев заболевания, 129 человек находятся в тяжелом состоянии. Умер 61 человек", - говорится в документе.
Ранее сообщалось о 2281 заболевшем и 48 умерших. Власти страны предпринимают усилия, чтобы ограничить распространение вируса: отменены массовые мероприятия, запрещены собрания, в некоторых департаментах закрыты образовательные учреждения, ограничено посещение в больницах и домах престарелых.
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