Власти Болгарии введут режим ЧП из-за коронавируса

Парламент Болгарии одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране с 13 марта по 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом, мера была предложена премьер-министром страны Бойко Борисовым. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Sofia Globe.

Вопрос о режиме ЧП был внесен на голосование парламента после экстренного совещания правительства страны накануне. Как отмечает издание, ранее премьер Болгарии заявлял, что такие меры в стране необходимы, поскольку многие люди не соблюдают карантинный режим. К настоящему моменту в Болгарии выявлено 23 случая заражения коронавирусом, один пациент скончался.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.