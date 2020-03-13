В Румынии зарегистрировали 70 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Румынии, всего в стране отмечено 70 пациентов с COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Digi 24.

"Новые случаи заражения коронавирусом, общее число зараженных составило 70 человек. Только в пятницу появилось 11 новых случаев", - говорится в сообщении.

Коронавирус был диагностирован и у сенатора Верджила Кицака. Ранее из-за контакта с ним временно исполняющий обязанности премьера Людовик Орбан принял решение о самоизоляции.

Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.