В Португалии выявили более 110 случаев заражения коронавирусом
Власти Португалии зарегистрировали уже более 110 случаев заражения новым типом коронавируса на территории страны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения республики.
Ранее сообщалось о 78 заболевших.
По данным минздрава, число официально подтвержденных случаев заражения достигло 112. Летальных исходов от COVID-19 на настоящий момент в стране не зафиксировано.
Отмечается, что наибольшее количество случаев - 53 и 46 - зарегистрированы соответственно в северном регионе страны и в центральном регионе, где расположена столица.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.